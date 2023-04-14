تفاصيل طلاق حكيمي وزوجته الإسبانية يفضح أسرار جديدة

يواصل مسلسل طلاق الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، وزوجته الإسبانية هبة أبوك، يصنع الحدث بتفاصيل جديدة.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، بأن حكيمي، صدم وجته هبة أبوك، بعد مطالبتها بنصف ثروته، في اجراءات الطلاق.

كما أوضح ذات المصدر، بأن صدمة عارضة الأزياء الاسبانية، جاءj بعد تأكدها بأن حكيمي لا يملك أي شيئ باسمه، وكل ثروته مسجلة باسم والدته.

ويعد حكيمي من اللاعبين الأعلى أجرا في فرنسا، براتب يفوق مليون أورور شهريا، وتربطه علاقة جد وثيقة مع والدته.

يذكر أن طلاق هبة أبوك، من النجم المغربي أشرف حكيمي، جاء بعد تورط هذا الأخير في تهمة اغتصاب، اثر شكوى رفعتها ضده فتاة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاما.