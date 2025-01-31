تفاصيل عقد بن رحمة مع نادي نيوم

كشفت إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي، تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، إلى نادي نيوم السعودي.

ويتصدر نادي نيوم الدرجة الثانية السعودية “دوري يلو”. ويسعى إلى تحقيق الصعود إلى دوري روشن الموسم المقبل.

وحسب بيان إدارة “لوال” عبر موقعها الرسمي، فإن صفقة انتقال بن رحمة إلى نادي نيوم تتضمن إعارة مع خيار شراء إلزامي في حال صعود النادي إلى دوري الدرجة الأولى (دوري روشن) في نهاية هذا الموسم.

وأوضح البيان ذاته أن قيمة صفقة انتقال الدولي الجزائري قدرت بمبلغ 12 مليون يورو. مع إمكانية إضافة مكافآت تصل إلى 3 ملايين يورو.