تفاصيل عقد رونالدو مع النصر.. هذا ما سيتقاضاه

رسم أمس الجمعة، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صفقة انتقاله لنادي النصر السعودي، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحسب تقرير موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، اليوم الجمعة، فإن الدون يرتبط بعقد مع العالمي لغاية 2025.

وأضاف المصدر، أن رونالدو بموجب هذا العقد، سيتقاضى مبلغ 200 مليون أورو سنويا، أي سيصل راتبه الشهري حوالي 16 مليون أورو.

أي مايعادل 23 ألف أورو في الساعة، وحوالي 540 ألف أورو في 24 ساعة.