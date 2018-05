تفاصيل عقد “محرز” مع “مانشستر سيتي” !!

ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي، حيث اتفق نجم الخضر على كافة تفاصيل عقده مع السيتي.

فالجزائري سيوقّع على عقد لمدة 5 سنوات، وراتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 9.6 مليون أورو سنويا.

وسيرتدي “محرز” رقمه المفضل “26” مع فريقه الجديد، حسب ما ذكر الصحفي “لي شابي” وأيضا بعض المصادر الصحفية البريطانية.

– 5 year agreement with the player – £60m fee plus add-ons agreed with Leicester City.

Latest #Riyad #Mahrez has completed his move to #ManchesterCity #mancity 5 year deal worth £60m+ add ons and will take the number 26 shirt . More to follow

