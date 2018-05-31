تفاصيل عقد “محرز” مع “مانشستر سيتي” !!

أكدت جل المصادر الصحفية البريطانية، أنّ إدارة السيتي أنهت كل الأمور الإدارية مع إدارة ليستر سيتي في صفقة الجزائري رياض محرز.

ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي، حيث اتفق نجم الخضر على كافة تفاصيل عقده مع السيتي.

فالجزائري سيوقّع على عقد لمدة 5 سنوات، وراتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 9.6 مليون أورو سنويا.

وسيرتدي “محرز” رقمه المفضل “26” مع فريقه الجديد، حسب ما ذكر الصحفي “لي شابي” وأيضا بعض المصادر الصحفية البريطانية.

Mahrez Latest: – 5 year agreement with the player

– £60m fee plus add-ons agreed with Leicester City. Expected Arrival: Before Jorginho 👀 [Source: Several] pic.twitter.com/trQfIcWpiq — City Chief ️ (@City_Chief) May 31, 2018