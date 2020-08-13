تفاصيل غلق 13053 محلا تجاريا و17 سوقا بلديا لم تحترم تدابير الحماية من كورونا في العاصمة

تم منذ بداية عملية مراقبة المحلات التجارية التي لم تحترم التدابير الإحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا غلق 5239 محل تجاري و17 سوق بلدي وتعليق نشاط 32 مركز تجاري بولاية الجزائر.

ومجموع المحلات التي التي تم تعليق نشاطها باحتساب المحلات المتواجدة داخل المراكز التجارية والأسواق13053 محلا تجاريا.

ونشرت مصالح ولاية الجزائر حصيلة عمليات غلق المحلات التجارية التي لم تحترم التدابير الإحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا إلى تاريخ اليوم 13 أوت 2020.

فبالمقاطعة الادارية للدار البيضاء تم غلق 3476 محل تجاري، وبالمقاطعة الادارية للرويبة تم غلق 282 محل تجاري وبالمقطاعة الادراية لزرالدة تم غلق 81 محل تجاري وبالمقاطعة الادارية لحسين داي تم غلق 136 محل تجاري وبالمقاطعة الادارية لدرارية تم غلق 147 محل تجاري وبالمقاطعة الادارية لبئر توتة تم غلق 193 محل تجاري وبالمقاطعة الادارية لسيد أمحمد تم غلق 251 محل تجاري وبالمقاطعة الادارية لبئر مراد رايس تم غلق 295 محل تجاري وبالمقاطعة الادارية لسيدي عبد الله تم غلق 23 محل تجاري وبالمقاطعة الادارية لبراقي تم غلق 166 محل تجاري.