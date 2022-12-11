قناة النهار تفاصيل فتح خطّ مباشر بين باريس نحو جانت بقلم قناة النهار نشر في 11 ديسمبر 2022 - 11:34 سياحة شارك غرِّد أرسل 89 0 تفاصيل فتح خطّ مباشر بين باريس نحو جانت إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/W5tJD اقرأ أيضا سياسة: جبهة التحرير الوطني يكرم عددا من المجاهدين بمناسبة عيد الثورة قناة النهار 27 نوفمبر مومن أيت قاسي: ياسين بونو أفضل حارس مرمى في مونديال قطر وأرشحه لأخذ الجائزة قناة النهار 10 ديسمبر حسين أشيو: فوز الأرجنتين كان متوقع و ذكاء ميسي صنع الفارق قناة النهار 03 ديسمبر حسين آشيو: نجوم المنتخب البلجيكي لم يكونوا في المستوى امام المغرب قناة النهار 27 نوفمبر صريح جدا: إختيار أسماء المواليد عند الجزائريين.. بين الماضي والحاضر قناة النهار 10 ديسمبر هكذا ردّ وزير السياحة على شخص تكلّم معه بالفرنسية قناة النهار 09 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب المغربي لم يترك مساحات للبرتغاليين وغلق عليهم اللعب قناة النهار 10 ديسمبر مومن آيت قاسي: المدرب السابق للمغرب "وحيد حليلوزيتش" ترك كتلة دفاعية صلبة وممتازة قناة النهار 27 نوفمبر طالع هابط: النوي يفضح مسؤولي بلدية مهدية بتيارت بعد تنظيفهم للطريق الرئيسي بسبب زيارة مسؤول قناة النهار 04 ديسمبر تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 08 ديسمبر