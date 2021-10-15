تفاصيل قرعة المواجهة الفاصلة المؤهلة للمونديال

سيتعرف المُنتخب الوطني الجزائري يوم ال18 ديسمبر المُقبل على خصمه في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمنافسة كأس العالم المُقررة بقطر سنة 2022 في حال بلوغه الدور الفاصل.

وستُجرى القرعة بالعاصمة القطرية الدوحة في نفس اليوم التي ستُلعب فيه مُباراة نهائي كأس العرب للمُنتخبات فيفا 2021.

وستستخدم القرعة ترتيب الفيفا للمُنتخبات يوم 16 ديسمبر لتحديد أصحاب المراكز الخمسة الأولى في التصنيف.

وستُحتسب جميع المباريات التي ستُلعب في كأس العرب على أنها مباريات ودية في ترتيب الفيفا الذي سيتم اعتماده.