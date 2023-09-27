تفاصيل مؤثرة.. وفاة والدة الطفل المغدور “جود” في البقاع المقدسة

انتقلت إلى رحمة الله، أمس الثلاثاء، والدة الطفل المغدور “جود” أثناء تأديتها مناسك العمرة في البقاع المقدسة. عن عمر يناهز 24 عاما.

وكشف المرشد على عبد الكريم والذي كان يرافق المرحومة وزوجها عن تفاصيل وفاتها المؤثرة.

وقال المرشد ” المرحومة صلت صلاة الصبح وحضرت الفطور لزوجها. ثم أحست بألم على مستوى القلب”.

وتابع المرشد “قمنا بأخذها إلى المستشفى، توقف قلبها داخل سيارة الإسعاف فقاموا بإسعافها الى غاية أن استعادت وعيها. فاستغفرت ونطقت بالشهادتين ثم توفيت”.

للتذكير، عثر على الطفل جود والبالغ من العمر 4 سنوات مقتولا داخل شقة جاره ببوسعادة في المسيلة بتاريخ 22 جويليو الماضي.

وكان جود، وحيد والديه، قد اختفى من أمام منزل عائلته في ظروف غامضة. وبعد البحث تمكن الأهل بمساعدة الجيران من العثور على جثته في شقة قريبة من مسكن عائلته بالمدينة الجديدة ببوسعادة.

وحسب عم الطفل “جود” تم العثور عليه مكتفا بدون ملابس والجاني كان يخطط لتقطيعه.

وتمكنت مصالح الأمن الوطني وفي وقت قياسي من القبض على خاطفه. ويتعلق الامر بجاره في الثلاثينات من العمر وهو مسبوق قضائيا.