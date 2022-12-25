تفاصيل مؤلمة.. مقتل سعودي على يد صديق طفولته بطريقة بشعة

صدم حادث مقتل شاب السعودي بطريقة شنيعة الشارع السعودي والعربي خلال الأيام القليلة الماضية.

واسم الضحية بالكامل هو بندر طه القرهدي، يعمل كابتن طيار في الخطوط الجوية السعودية ويحمل الجنسية السعودية. وهو رجل أربعيني متزوج.

ووثق فيديو متداول السيارة التي احترق داخلها الشاب السعودي، بندر القرهدي. حيث أقدم صديقه على تصويره وهو مكبل بداخلها وأشعل النيران فيها، بالتعاون مع بعض الأشخاص.

وأظهر المقطع السيارة المحترقة داخل قبو إحدى البنايات السكنية في مدينة جدة، وقد احترقت بالكامل.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر شخصا يصرخ متألما. قالوا إنه بندر القرهدي بعد تمكنه من الخروج من السيارة المشتعلة.

وكان يقول بصوت عالي: “يا إلهي ماذا فعلت… يا إلهي مالذي قمت به… أنا أخوك…”.

وتحدث أحد الشهود عن تفاصيل مقتل الشاب السعودي، حيث قال: “بندر ماحد يقدر عليه، متعافي وكان قلبه قوي. وأتوقع أنهم تظاهروا بأنهم يتصالحون معه، حتى ركب السيارة. وقاموا بإنزاله في مواقف البدروم، في مشروع الأمير فواز، ووثقوه في المقعد. وأشعلوا النيران في السيارة، ثم هربوا تاركين بندر داخلها”.

وأضاف: “بندر نزل من السيارة وهو محترق، واستطاع السير حتى وصل إلى المركز الصحي في مشروع الأمير فواز. وحاولوا إسعافه إلا أنه توفي، وقبل وفاته نطق اسم أحد الجناة، وتم ضبطه”.

وكانت شرطة محافظة جدة أعلنت القبض على الجاني، وأفادت بوجود خلاف سابق بين الطرفين. وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة.

كما انتشر فيديو لوالد الضحية قال فيه: “أنا والد المغدور بندر.. شهيد حريق الإسكان الجنوبي.. ظهرت بعض المقاطع المؤلمة لولدي وهو يسأل أنا وش سويت.. أحيل هذا السؤال إلى القتلى لعلهم يجيبون”.

مضيفا: “وأحيل أمري وأمر ابني وأمر أسرتي إلى سيدي ولي العهد وأمير منطقة مكة ومحافظ جدة.. إن هذا السلوك دخيل على مجتمعنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا. ولا شك أنه سلوك مشين ومعيب، لا ترضون به، ولن نرضاه”.

كما ناشد والد المغدور، بحذف المقطع المؤلم لولده وهو يحتضر.