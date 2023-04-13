تفاصيل مثيرة.. الكشف عن سبب إعتداء ساديو ماني على ساني

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن قضية إعتداء اللاعب الدولي السنغالي على زميله بنادي بايرن ميونيخ ليروي ساني.

وحسب ماورد في موقع “Taggat” الفرنسي، اليوم الخميس، فإن تفاصيل قضية إعتداء ماني على زميله ساني، كان بسبب دخول اللاعبان في جدال بعد خسارة الفريق ضد المان سيتي في ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال.

وأوضح المصدر، أن الدولي السنغالي ماني لم يعجب بالطريقة التي كان يتحدث بها معه زميله ساني، خاصة وأن الأخير تفوه بعبارة “المقرف الأسود” فإعتدى عليه ساديو ماني.

وليتم بعد ذلك تفرقة اللاعبين عن بعضهما حتى لاتخرج الأمور عن السيطرة.

يجدر للإشارة، عملت إدارة نادي بايرن ميونيخ على إحتواء الوضع لكن القضية بلغت وسائل الإعلام الألمانية.