تفاصيل مثيرة حول إختطاف شاب بالخرايسية في العاصمة

نجحت مصالح الأمن بولاية الجزائر الأحد الماضي من تحرير شاب عشريني ببلدية خرايسية في العاصمة.

وحسب مصالح الامن تعرض شاب والبالغ من العمر 21 سنة إلى الإختطاف والإحتجاز مع إستعمال العنف من قبل 3 أشخاص.

الخاطفين وحسب ذات البيان طالبوا عائلة الشاب المختطف بدفع فدية قيمتها مليار و 200 مليون سنتيم حتى يتم إطلاق سراحه.

وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الامن بالدرارية التحريات التي اسفرت عن تحديد مكان الضحية ليتم تحريره وتوقيف المتورطين.

وتم تقديم المشتبه فيهم، الأربعاء الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.