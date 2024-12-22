تفاصيل مثيرة حول قضية حرق 5 سيارات بعين الدفلى

تحصل النهار “أونلاين” على تفاصيل جديدة ومثيرة حول قضية حرق 5 سيارات من طرف عصابة اجرامية وسط مدينة عين الدفلى.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الجناة نفذوا عملية حرق السيارات الخمس في ليلتين منفصلتين الأسبوع الماضي. حيث استهدفت عملية الحرق الأولى ثلاث سيارات منها مركبة جرى استهدافها عمدا في إطار تصفية حسابات بين جماعات إجرامية. أين تعمد الجناة إحراق سيارات أخرى لتضليل مصالح الأمن وإخفاء الدافع وراء الجريمة.

وتمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بعين الدفلى من توقيف شخصين نفذا عملية الحرق الأولى بعد استغلال كاميرات المراقبة. والتي جاءت بعد أقل من 24 ساعة من عملية الحرق الأولى.

ولتضليل المحققين وإيهامهم بأن المشتبه بهما بريئان، أمر الموقوفان من داخل حبسهما اتباعهما بإحراق سيارات أخرى للتمويه. في حين نقل أوامر الحرق أحد أفراد عائلة الموقوفين.. ومنفذا عملية الحرق الثانية تلقيا مبلغا من المال لتنفيذها.

من جهتها تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني من القبض على المشتبه بهما الآخرين في حالة تلبس خلال إحراق سيارتين أخريين.

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