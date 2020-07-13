تفاصيل مثيرة في برومو “الرواية الكاملة” لحادث فيلا نانسي عجرم

كشف برومو فيلم “الرواية الكاملة”، عن تفاصيل مثيرة حول حادث فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وأطلت النجمة اللبنانية وهي تسرد لحظات الخوف التي عاشتها وقت وقوع الجريمة، والتساؤلات التي جاءت في رأسها وقتها .

كما وعدت نانسي الجمهور بكشف كل ملابسات الحادث، بكل شفافية وصراحة.

كما أظهر برومو “الرواية الكاملة”، تجسيد الجريمة وشرح ملابساتها على يد الطبيب فادي الهاشم، حيث ظهر في الإعلان وهو يشرح تفاصيل ما حدث بالإشارة إلى الردهة التي وقعت فيها الجريمة.

وفي ذات السياق، ينتظر عرض فيلم “الرواية الكاملة” يوم 16 جويلية الجاري، ومن المتوقع أن يحدث دوياً كبيراً لما سوف يسرد من تفاصيل وخفايا عن القضية لأول مرة.

وتعود قضية فيلا نانسي عجرم إلى شهر جانفي 2020، عندما اقتحم شاب يدعى محمد الموسى فيلا نانسي عجرم، لينتهي الموقف بإطلاق فادي الهاشم الرصاص على المقتحم وأرداه قتيلاً.