تفاصيل مثيرة .. يقتل طليقته ووالديها ويحرق مسكنهم ما أدى إلى وفاة إبنه في مستغانم

أصدرت مجلس قضاء مستغانم بيانا بخصوص نشوب حريق بأحد المساكن ما خلف وفاة 4 أشخاص.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم وتنويرا للرأي العام انه بتاريخ 20 جانفي 2024 نشب حريق بأحد المساكن وفور تنقل مصالح الحماية المدنية تم العثور 4 أشخاص من عائلة واحدة وبتعلق الامر بإمرأة ووالديها وإبنها مع وجود آثتار للدماء.

وعلى إثر ذلك باشرت الضبطية القضائية التحريات وإستغلالا لنتائج تشريح الجثة والتي أكدت وجود جريمة قتل وحرق عمديين. كما أسفرت عن تحديد هوبة المشتبه فيه وتوقيفه ويتعلق الأمر بطليق الضحية الاولى.

وتم تقديم الفاعل أمام النيابة وفتح تحقيق معمق في القضية ضده بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد السرقة الموصوفة الحريق العمدي المؤدي للوفاة مع إلتماس امر بالإيداع رهن الحيس المؤقت بعد إستجوابه من قبل قاضي التحقيق.

وإهتز سكان حي لاشالام بولاية مستغانم على وقع جريمة قتل بشعة، أقدم خلالها مواطن يبلغ من العمر 45 عاما على قتل طليقته وصهره البالغ من العمر 60 سنة، وزوجة صهره بآلة حادة مطرقة، وأضرم النار في البيت مما تسبب في إختناق إبنة والبالغ من العمر 4 سنوات.