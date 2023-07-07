تفاصيل محزنة يكشفها والد نائل عن علاقته بابنه

أعلن هشام. هـ، والد نائل، الذي توفي بشكل مأساوي الأسبوع الماضي في نانتير على يد ضابط شرطة. يوم الأربعاء الماضي، أنه سيكون طرفًا مدنيًا في القضية.

هذا الرجل البالغ من العمر 42 عامًا ، وهو في الأصل من كولومبس، وهي بلدة مجاورة لنانتير في Hauts-de-Seine. أعرب عن رغبته في تحقيق العدالة لابنه.

وفي مقابلة أجراها مع مكتب محاميه ، Me Serge Money، صرح بعاطفة: “أنا هنا من أجل تحقيق العدالة من أجل نائل. ولأقول إنني على قيد الحياة”.

لم يكن لهشام علاقة أبدًا مع ابنه الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت وفاته المأساوية. حيث قال “لقد اتخذت خيارات في حياتي لم أستطع حضور ولادته، ولم أستطع رؤية خطواته الأولى ، وسماع كلماته الأولى”.

وأضاف “يوم الثلاثاء 27 جوان، مع انتشار نبأ وفاة نائل، كنت في منزلي في فال دو مارن. اتصل بي أحد الأصدقاء ليخبرني أن صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا قد قُتل بالرصاص في نانتير. ثم علمت أنه كان ابني من خلال رؤية صورته، وانهرت “.

كسائق توصيل ، كان يأمل في إعادة الاتصال بابنه. والآن بعد أن تحركت الآلة القضائية ، فإنه ينتظر إدانة الشرطي الذي انتزع منه كل آماله ، مثل أي شخص آخر. يقول هشام ح.

وأضاف “لن أتمكن أبدًا من تعويض كل هذه السنوات من الغياب. لكن سأقف مع ابني وأدافع عن قضيته”.