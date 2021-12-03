تفاصيل مخيفة عن المرض الذي يعاني منه بن ناصر

يعاني الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، من إلتهاب على مستوى الأذن الداخلية، أجبره على البقاء خارج الخدمة، هذا الأسبوع.

وكشف موقع “ميلان نيوز”، عن تفاصيل مخيفة بخصوص المرض الذي يعاني منه الجزائري، دون تأكيد أو نفي تعرضه لأعراضه كاملة.

وأكد ذات المصدر، بأن المرض الذي يعاني منه المحارب، يجعل الشخص يفقد توازنه، ويشعر بالدوار، وعاجزا عن المشي بشكل طبيعي.

وأوضح الإيطاليون، عن مباشرة نجم الخضر للعلاج، على أمل ألا يكون قد تعرض للأعراض السالف ذكرها.

ولا يزال بن ناصر، لغاية اليوم الجمعة، غائبا عن تدريبات الروسونيري، في إنتظار الحصول على تفاصيل أكثر بخصوص وضعيته الصحية.