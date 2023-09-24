تفاصيل مرعبة.. تمساح في فمه بقايا جثة بشرية!!

تم العثور على تمساح يبلغ طوله حوالي 4 أمتار، وفي فمه بقايا جثة بشرية، في قناة مائية بمنطقة لارغو بولاية فلوريدا الأميركية، في واقعة صادمة.

وقال أحد سكان المنطقة، لشبكة “دبليو إف إل إي” التابعة لشبكة “إن بي سي” الإخبارية، إنه رأى التمساح والجثة في الماء في شارع 134 بالمنطقة بعد ظهر الجمعة.

وأضاف بالقول: “رميت حجرا على التمساح فقط لأرى ما إذا كان تمساحا بالفعل. سحب جسده كما لو كان متمسكا بالجزء السفلي من جذع الجثة، وانطلق تحت الماء”.

وقال بولارد “المذهول” إنه بدأ تسجيل المشهد على هاتفه الخلوي واتصل بالسلطات.

وذكر مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس في بيان صحفي، أن التمساح قتل، كما تم انتشال بقايا جثة شخص بالغ.

ليتم بعدها التعرف على الضحية، وهي سابرينا بيكهام البالغة من العمر 41 عاما، ويجري التحقيق في سبب وطريقة الوفاة.

وسببت الحادثة حالة من الذعر وسط سكان المنطقة. حيث قال أحدهم إن أبناءه يسيرون كثيرا بجوار القناة المائية التي عثر فيها على التمساح.