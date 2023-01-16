تفاصيل مرعبة عن اغتيال جزائرية ببلجيكا من طرف شاب تعرفت عليه في سناب شات

قبل أيام قليلة، عُثر على مراهقة جزائرية مقتولة في منطقة أوجريه ببروكسل. بالقرب منها، تم العثور على جثة المعتدي عليها مشنوقة أيضًا.

وكشف مكتب المدعي العام في لييج عن عناصر جديدة تتعلق بهذه القضية. في الواقع ، بناءً على نتائج تشريح جثة الضحية. أشار المتحدث باسم مكتب المدعي العام في لييج، إلى أن تشريح جثة المهاجم، البالغ من العمر 37 عامًا، أكد فرضية الانتحار.

أما فيما يتعلق بالشابة ملاك، يستحضر الطبيب الشرعي موتًا عنيفًا خنقًا. وكذلك صدمة عنيفة لمستوى رأسه.

كما كشف تشريح الجثة عن آثار اعتداء جنسي على جسد الفتاة. بالإضافة إلى ذلك، يشير الادعاء إلى أن واجبات إضافية لا تزال جارية.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في لييج إن والدة ملك تلقت مكالمة من ابنتها لإخبارها من أنها ذاهبة للتسوق، وفقًا لـ RTL.

واستخدمت الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا الهاتف المحمول لقاتلها للاتصال بوالدتها. هذا الأخير، سمح للمحققين بتحديد مكان القاتل والفتاتين.

ويقدر خبراء الطب الشرعي أن وفاة الفتاة الجزائرية حدثت بين السادسة والـ 11 مساءا، بعد ساعات قليلة من المكالمة.

ويستمر التحقيق لتحديد المدة التي ظل فيها الضحية وقاتلها على اتصال عبر Snapchat. وللكشف عن الدوافع وراء هذه الجريمة.