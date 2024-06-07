تفاصيل مرعبة في قضية “سفاح النساء” بمصر

تناولت مواقع مصرية آخر المستجدات في التحقيقات الجارية مع المتهم بإنهاء حياة سيدات داخل شقة بالتجمع الخامس. وإلقاء جثثهن بطرق صحراوية بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد.

وكشف موقع “مصراوي” أنه تبين من اعترافات ما بات يعرف إعلاميا بـ”سفاح التجمع” .أمام جهات التحقيق ومعاينة شقته وسيارته، أنها كانت مزودة بكاميرات حديثة. لتصويره أثناء ممارسة الرذيلة، وتلذذه بتعذيب ضحاياه.

ووفق “مصراوي” فإن المتهم كان يجري بثا مباشرا على “الدارك ويب” خلال تعذيب ضحاياه. كما صوّر مقاطع فيديو من ذات النوعية وروّج لها أيضا في ذات الموقع.

وأشار الموقع إلى أن معاينة إحدى الغرف في شقته كشفت وجود كاميرات بدقة “4 كي”. كانت تستخدم في تصوير الضحايا.

وأكد الموقع أيضا تخصيص “سفاح التجمع” لغرفة في شقته “معزولة الصوت” لتصوير مقاطعه البشعة.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع