تفاصيل مروعة .. جزائري قتل زوجته ونقل الجثة مقطعه عبر الحافلة ورماها داخل حديقة بباريس 

تمكنت الشرطة الفرنسية من حل لغز العثور على جثة تعود لمواطنة جزائرية داخل حديقة في العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب ذات المصالح فإنه يتعلق الامر بـ” آسيا. م “والبالغة من العمر 46 سنة أم لـ 3 اطفال وتقيم بمونتروي والتي كانت إختفت منذ 31 جانفي الماضي. ليتم العثور عليها مقتولة جثثتها مقطعة دون رأس داخل حديقة بـ بوت شومونت Buttes-Chaumont .

وتساؤلت المحققون خلال التحقيق الاولي عن الاسباب التي أدت بزوج الضحية للتأخر في الإبلاغ عن إختفاءها.

واسفرت التحقيقات المعمقة للوصول إلى الجاني وذلك السبت الماضي ويتعلق الامر بزوج آسيا والمسمى يوسف معتوق والبالغ من العمر 50 سنة.

وحسب صحيفة le paresien فقد شف القرير ان الجاني قام بخنق زوجته داخل شقتهم بمونتروي ليلة 30 جانفي ليقوم بعدها بتقطيع جثة آسيا إلى عدة قطع بالمطبخ ووضعها داخل أكياس. ويقوم في الحافلة الحديقة الكبيرة شمال باريس.