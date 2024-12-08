تفاصيل مروعة.. عضة “خفاش” تودي بحياة أستاذة

توفيت معلمة في ولاية كاليفورنيا، بعد شهر من تعرضها لعضة خفاش في فصلها الدراسي.

ودعت السلطات المحلية في الولاية الأمريكية، السكان إلى توخي الحذر من هذه الحيوانات. بحسب ما أوردت شبكة سي بي إس نيوز.

وتعرضت ليا سينينغ، 60 عاما، للعض في منتصف أكتوبر بعد العثور على الحيوان في فصلها الدراسي.

ثم حاولت بعد ذلك استعادة المضرب وإعادته إلى الخارج. حيث هاجمها أين أصيبت بداء الكلب.

وظهرت أعراض المرض تدريجيًا على مدى الأسابيع التالية، قبل دخولها في غيبوبة.

ورغم أن السلطات الصحية في كاليفورنيا لم تكشف عن هوية الضحية مراعاة للسرية الطبية. إلا أنها أكدت مع ذلك أن حالة داء الكلب أدت إلى وفاة أحد المرضى.

ولذلك يدعون السكان إلى توخي اليقظة ضد مخاطر الخفافيش، التي تعد المصدر الأكثر شيوعا لحالات داء الكلب في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن أقل من عشرة أشخاص يموتون بسبب داء الكلب كل عام في البلاد. إلا أن المرض غالبًا ما يكون مميتًا إذا لم يتم علاجه على الفور.