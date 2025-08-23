تفاصيل مسابقة التوظيف في رتبة “مربي تنشيط الشباب”

اتخذت مصالح وزارة الشباب، الترتيبات الخاصة بمسابقة التوظيف للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة “مربي تنشيط الشباب” بعنوان سنة 2025، لفائدة شباب ولايات جنوب الوطن.

وحسب ما أفاد به هذا السبت بيان لذات الوزارة، فإنه “عملا بتوجيهات وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي. والرامية إلى ضمان الشفافية والنزاهة في تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات. للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مربي تنشيط الشباب بعنوان سنة 2025. المزمع تنظيمها بتاريخ 31 أوت الجاري. شرعت مصالح الوزارة في اتخاذ عدد من الترتيبات والإجراءات العملية. وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وتمثلت الترتيبات العملية والتنظيمية في “تذليل عدد من العقبات، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. باعتماد معايير شفافة وموحدة للتوظيف مع ضمان توحيد مستوى المواضيع المطروحة. تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وكذا تقريب مراكز الامتحان من المترشحين عبر فتح مراكز ملحقة في ولايات الجنوب الكبير. لتخفيف الأعباء المالية والتنقلية على الشباب”.

مراكز إجراء المسابقة

هذا وتم تحديد مراكز إجراء المسابقة وهي مديرية الشباب والرياضة لولاية إليزي. ومديرية الشباب والرياضة لولاية تندوف، ومديرية الشباب والرياضة لولاية برج باجي مختار (برج باجي مختار وتيمياوين).

وكذا مديرية الشباب والرياضة لولاية إن قزام (إن قزام وتين زاوتين)، ومديرية الشباب والرياضة لولاية بشار (بني ونيف وبني عباس). والمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بتقصراين (مغنية). والمعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة بورقلة (طالب العربي ودوار الماء)”.

وأعلنت الوزارة في هذا الإطار عن “إشراك المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب في إعداد مواضيع الامتحانات والإشراف على العملية بما يضمن جودة الاختبارات ومصداقية النتائج. إلى جانب تسخير إطارات الوزارة لمرافقة العملية ميدانيا والسهر على حسن سيرها وفق مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص”.

كما أكدت أن هذه الترتيبات من شأنها “تعزيز فرص تشغيل الشباب في المناطق الحدودية والجنوب الكبير. وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال تمكين هذه الفئة من الاندماج المهني. والمساهمة الفعلية في خدمة الوطن بما ينسجم مع الرؤية التنموية الشاملة للدولة”.