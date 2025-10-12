تفاصيل مسابقة توظيف أكثر من 22 ألف عون شرطة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن إفتتاح مسابقة توظيف وتكوين أكثر من 22 ألف عون شرطة ذكور وإناث، عن طريق الاختبارات، بعنوان سنة 2025. أين يخضع المشاركون للشروط القانونية المحددة. ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأمن الوطني.

والأمر الذي يميّز مسابقة التوظيف لهذه المرة، أن الأمن الوطني قرّر استثناءً رفع شرط السن لـ27 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة.

وخصصت المديرية العامة للأمن الوطني، لهذه المسابقة 22186 منصب مالي. تم توزيعه بين 19186 للذكور و3000 منصب للإناث. على أن تكون المسابقة ذات طابع وطني.

وأشارت المديرية، أن المسابقة تكون على أساس الإختبارات ويتراوح سن المترشحين ما بين 19 سنة على الأقل و27 سنة على الأكثر. كما يكون متحصل على مستوى الثالثة ثانوي كاملة.

ومن شروط المسابقة الحيازة على الجنسية الجزائرية الأصلية. والتمتع بالحقوق المدنية السيرة والأخلاق الحسنة. وأن يكونوا قادرين بعد فحص طبي على العمل ليلا ونهارا. وألا تقل قامتهم عن 1 متر و70 سم بالنسبة للذكور و1.65 للإناث. أن تعادل حدة البصر 15/20 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح. على ألا تكون حدة رؤية العين الواحدة 7/10. أن ينجحوا في جميع اختبارات الانتقاء ويكونوا في وضعية قانونية اتجاه واجب الخدمة الوطنية أو معفى لأسباب غير طبية.

ويحتوي ملف الترشح على طلب خطي، نسخة لبطاقة التعريف الوطنية، شهادة أصلية وأربعة نسخ للشهادة المدرسية للسنة الثالثة ثانوي كاملة. وبطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح “متوفرة على موقع الانترنيت”. شهادة أو بطاقة الإقامة.

وتودع الملفات إبتداء من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان على مستوى مصالح الشرطة المحلية.

ويتعين على المترشحين المقبولين نهائيا قبل بداية التربص التكويني استكمال الملفات الإدارية بنسخة من الوثيقة التي تثبت الوضعية القانونية للمترشح إزاء إلتزامات الخدمة الوطنية أو الإعفاء لأسباب غير طبية. 3 شهادات طبية تتعلق بالطب العام “الأمراض الصدرية، العيون، طبيب أخصائي”. شهادتي ميلاد رقم 7، شهادة قياس القامة، شهادة عائلية خاصة بالمترشحين المتزوجين، صورتان شمسيتان.