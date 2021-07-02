تفاصيل وفاة عائلة بأكملها إختناقا بالغاز في القبة بالعاصمة

توفي 5 أشخاص من عائلة واحدة بحي المنظر الجميل ببلدية ولاية الجزائر إثر استنشاقهم لغاز ثاني أكسيد الكاربون المنبعث من سخان الماء.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن تفاصيل الحادث تعود إلى يوم الاربعاء مساءا حيث كانت العائلة المكونة من الاب والام و3 اطفال داخل البيت. وغلقوا كل النوافذ من اجل إشعال مكيف الهوائي ولم ينتبهوا لتسرب الغاز من سخان الماء.

الضحايا والذين تتراوح أعمارهم مابين 13سنة و45 سنة علما ان الام كانت حامل. لم يتفطن لهم احد إلى غاية مساء اليوم الجمعة بعد خروج رائحة الغاز من المنزل.

اين قام جيران الضحايا بإبلاغ احد أعمامهم ليقوم رفقة شاب من الحي بكسر النافذة والدخول إلى داخل المسكن. ليتفاجأ بعائلة كاملة متوفاة.

ليتم إبلاغ مصالح الأمن والحماية المدنية التي تدخلت لتحويل الضحايا من طرف أعوان الحماية نحو المستشفى القبة.من جهتها الشرطة فتحت تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.