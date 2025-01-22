تفاصيل جديدة حول توقيف فتاة عذّبت والدتها في الخرايسية بالعاصمة

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخرايسية في العاصمة فتاة قامت بتعذيب والدتها.

وحسب بيان الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخرايسية، فإن التحقيقات جاءت على إثر تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو يظهر فتاة تقوم بتعذيب والدتها، عن طريق وضع شريط لاصق على فمها.

وأسفرت التحيقات عن توقيف المشتبه فيها البالغة من العمر 36 سنة، تبيّن أنها ووالدتها تعانيان من اضطرابات عقلية.

وبعد تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة. أمر بوضعها بمستشفى الأمراض العقلية “فرانس فانون” بالبليدة.

كما تم التكفل بالضحية من طرف المصالح المختصة ووضعها بمستشفى الأمراض العقلية بالشراقة.

هذا، وكان “تلفزيون النهار” تنقل إلى منزل الشابة التي تم تداول مقطع فيديو لها وهي تعذب والدتها، وانتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلا كبيرا.

وتبين أن الشابة تقطن رفقة والدتها، وأنهما تعانيان من اضطرابات عقلية، بخرايسية (العاصمة).

واكتشف تلفزيون “النهار” أن العائلة تعيش في حالة كارثية، قبل أن يتدخل أهل الخير لتنظيفه.

وفي حديث مع شقيقة الشابة، قالت إن أختها تحب والدتها، ومن المستحيل أن تقوم بتعذيبها، ولكنها تعاني مؤخرا من اضطرابات نفسية حادة.

وأضافت أن أختها كانت تعالج في مستشفى الأمراض العقلية “دريد حسين” في العاصمة، ومكثت فيه لمدة.

وتابعت أن أختها لم تتناول الأدوية المهدئة في الفترة الأخيرة، ولذلك قامت بتلك التصرفات. مشيرة إلى أن أختها كانت تدرس المسرح وهوايتها التمثيل.