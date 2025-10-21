تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية هشام الوهراني

كشف وكيل الجمهورية رئيسي بمحكمة القليعة تفاصيل جديدة في قضية هشام الوهراني ومقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة القليعة أنه بتاريخ 16 أكتوبر 2025 تم رصد وتداول مقطع فيديو يظهر من خلاله مجموعة من الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء يتصدرهم المدعو “هشام الوهراني” وهم يعتدون على شخص تحت طاولة التعذيب

وأسفرت التحريات من تحديد هوية المصور وهو “شرنان عادل” وهوية المعتدى عليه، المدعو “زنغلي محمد” الذي تبين أنه محبوس لسبب آخر بسجن القليعة منذ جوان الماضي.

وأكد وكيل الجمهورية خلال ندوة صحفية انه بتاريخ 17 أكتوبر تم سماع الضحية الذي أكد صحة الوقائع واعترف بأنه لم يقم بترسيم شكوى ضد المعتدين بعد الاعتداء عليه.

كما تم تحديد هويات المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بكل من قمر عبد الرحيم، تسويت محمد أمين، شرنان عادل، مادة بوعلام، قمر عادل، دهريب جعفر، عجيف آدم، الهاشمي كمال، بطاهر أحمد، إلى جانب رئيس العصابة المدعو عطية هشام المكنى “هشام الوهراني”.

أسفرت التحريات والأبحاث عن أن شرنان عادل قام بتصوير واقعة الاعتداء وقام بنشرها بعد أن نشب بينه وبين “هشام الوهراني” وباقي أفراد العصابة نزاع وسوء تفاهم.

وأضاف البيان أنه تم توقيف “هشام الوهراني” من طرف مواطنين وتسليمه للدرك ولهذا نثمن الحس المدني المسجل وروح المواطنة العالية والتعاون مع مصالح الدرك والأمن.

وتم تقديم 10 موقوفين اليوم أمام نيابة الجمهورية ثم قاضي التحقيق وصدرت في حقهم أوامر إيداع الحبس المؤقت بعد توجيه عدة تهم لهم ومتابعة أشخاص آخرين بتهمة إيواء ودعم شخص عضو من أعضاء عصابة أحياء ومساعدة عضو على الاختفاء والهروب

ولاتزال التحقيقات متواصلة لكشف ملابسات وحيثيات هذا الاعتداء بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني.