تفاصيل مثيرة يعترف بها الشاب أمين.. كيف تم تجنيده بالمخابرات الفرنسية ومخططهم في العاصمة

كشف الشاب أمين الذي عاش ببلاد المهجر كيف تم تجنيده للعمل مع المخابرات الفرنسية، وسفره إلى سوريا والتدريب في العراق مع تنظيم داعش.

وفي اعترافات بثها اليوم التلفزيون العمومي، قال الشاب أمين إن المخابرات الفرنسية دربته في الموصل بالعراق مع تنظيم داعش.

مضيفاً أنه تم استدراجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي للانظمام إلى تنظيم يدعو للدعاية الهدامة وزرع وترويج الأكاذيب.

كما اعترف بأنه قام بعمليات في الفلوجة تحت قيادة تنظيم داعش. وبعد ذلك كشفت المخابرات الفرنسية للشاب أمين عن مخططها بالعاصمة الجزائرية بعد فشل مخططهم في الحراك.

وتابع الشاب أمين: “تم برمجة لقاء معي، من قبل شخص يدعى إيفان يوم 27 افريل 2023 بساحة الأمير عبد القادر في العاصمة”.

وأكد الشاب أمين أن المدعو إيفان، يشغل منصب سكرتير أول على مستوى السفارة الفرنسية بالجزائر، وهو إطار بالمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية.

وطلب المدعو إيفان من الشاب أمين أن يكوّن له مجموعة كانوا معه بالسجن ومتهمون بقضايا إرهابية ومازال لديهم فكر تطرفي. دون الكشف أن المخابرات الفرنسية هي التي تقودهم وتدعمهم .

وكان الهدف من تكوين جماعات إرهابية متطرفة هو إرسالها إلى الأحياء الشعبية منها باب الواد، مقرية، حسين داي، والحراش من أجل زرع عمليات إرهابية والفنتة في الجزائر.

وبخصوص الحراك قال الشاب أمين إلتقى عميلة بالخابرات الفرنسية تكن الكره الشديد للجزائر بأنهم حاولوا عدة مرات زرع الفوضة والقتنة من أجل تعيير مسار الحراك من السلمي إلى العنف.

ولهذا توجهوا إلى مخطط “ب” على حسب الشاب أمين وهو تكوين جماعة إرهابية في الجزائر وسيتم إدخال الأسلحة والمتفجرات لكم عبر جماعة ليبيا.

واضاف أن هذه العميلة أخبرته انه سيتم إخبارهم عن المناطق المهدوفة وعن وقت العمليات بها.

لكن اليقظة النشطة لمصالح الأمن حالت دون ذلك، وأحبطت كل مخططات الاستخبارات الفرنسية الدنيئة، وكانت لها بالمرصاد.

وللتعرف على اكثر التفاصيل إضغط على الرابط.. https://www.youtube.com/watch?v=ShtZ8nGK5JI