تفاصيل مثيرة يكشفها وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة حول جريمة قتل أم و3 أولادها بجبانة ليهود

كشف مساء اليوم وكيل الجمهورية لدى ومحكمة عنابة تفاصيل جريمة قتل راح ضحيها إمرأة وثلاثة من أبناءها بحي واد الذهب المعروف باسم “جبانة ليهود” في عنابة.

واوضح وكيل الجمهورية خلال ندوة نشطها اليوم ان التحقيقات الامنية الأولية اكدت أن الزوج هو الجاني وقام بجريمة قتل زوجته في الأربعين من العمر و3 من اولاده.فيما لاتزال التحقيقات الامنية متواصلة الى غاية خروج الجاني من العناية المركزة و يقدم الاسباب الحقيقة التي دفعته لاقتراف الجرم.

هذا ويتواجد الجاني الذي نجى بعد سقوطه من الطابق الثالث متواجد الان بمستشفى إبن رشد تحت العناية المركزة.

هذا وإهتز حي الجبانة المعروف بولاية عنابة ليلة امس على وقع جريمة بشعة اقدم عليها الجاني بقتل زوجته و3 من أطفاله. ليحاول بعد ذلك الانتحار.

وللإشارة فإن الجاني يبلغ من العمر 44 سنة. بينما الزوجة المقتولة 40 سنة. في حين الاولاد الطفل الكبير 15 سنة متحصل على شهادة المتوسط بتقدثر ممتاز. . الأخوين توأم 12 سنة.