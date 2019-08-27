تفاعل كبير مع سولكينغ في “journée de silence”

تفاعل عدد كبير من الفنانين مع المغني “سولكينغ” الذي دعا إلى وضع صورة سوداء على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا سولكينغ ليوم بدون تفاعل تعبيرا عن حزنهم لما حدث في حفلة الـ 22 أوت التي ذهب ضحيتها 5 شباب.

مجموعة كبيرة من فنانين وإعلاميين وضعوا بروفايل اسود مكتوب عليهم “journée de silence”بطلب من الفنان عبد الرؤوف دراجي المعروف بـ”سولكينغ.”

و قدم صاحب “la liberté” فيديو مدته 8 دقائق عبر فيه عن تضامنه مع عائلات الضحايا الخمس.

كما عبر عن حزنه قائلا انه من شدة التأثر التزم الصمت طول تلك الفترة و لم يقدر على الكلام إلا في هذا الوقت.