تفاقم المجاعة في غزة.. 20 فلسطينيًا يفقدون حياتهم خلال يومين

كشف منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، أن عدد المتوفين نتيجة التجويع في القطاع ارتفع إلى 20 خلال 48 ساعة.

وقال البرش في تصريح لقناة الجزيرة:”نلاحظ زيادة كبيرة في أعداد من يتوفون أو يمرضون بسبب سوء التغذية، ومرحلة المجاعة التي يمر بها القطاع هي الأخطر، وكثيرون يتساقطون في الشوارع.”

وأوضح أن القطاع يواجه كارثة صحية كبيرة، مشيراً إلى أن أمراضاً جديدة بدأت تتفشى، وأن عشرات الأطفال مصابون بمتلازمة غيلان باريه المناعية، في ظل العجز عن علاجهم.

وأضاف المدير العام لوزارة الصحة في غزة أن مستشفيات غزة تستقبل يومياً منذ 3 أشهر نحو 100 شهيد بالقصف المباشر، مشيرا أن الاحتلال يقتل في القطاع ما معدله 28 طفلاً يومياً.