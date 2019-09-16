تفتيشية من وزارة الداخلية تباشر معاينة كل المدارس الابتدائية

انطلقت مهام تفتيشية وطنية تابعة لوزارة الداخلية، عبر كافة بلديات القطر الوطني قصد معاينة ظروف تمدرس التلاميذ بالمدارس الابتدائية.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أن التفتيشيات تهدف إلى مرافقة مختلف التدابير التي أقرها القطاع بخصوص الدخول المدرسي بمتابعة صارمة.

وتم تسخير 250 إطار من بين المفتشين المركزيين والمفتشين العامين للولايات والمفتشين الولائيين، بالإضافة إلى إطارات مركزية لضمان العملية.

وستعمل التفتيشية عبر خرجات ميدانية دورية، تداوم وزارة الداخلية على تنظيمها منذ انتقال وصاية تسيير المدراس الابتدائية إليها سنة 2017.

ويضيف البيان ان التفتيشية سمحت بمعاينة 15100 مدرسة ابتدائية و10008 مطعم مدرسي، وذلك منذ 2017.

وتعد التفتيشية التي انطلق عملها الأحد، الثالثة من نوعها، وتم تنظيمها للسماح بالوقوف على وتيرة تقدم عملية تهيئة المنشآت المدرسية.

وتدخل عملية التهيئة ، ضمن البرنامج القطاعي المتعدد السنوات 2018 و2019 و2020 المسطر على عاتق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

ويشمل إعادة تأهيل أكثر من 19000 مدرسة ابتدائية في آفاق 2020 بغلاف مالي يقدر بـ 35مليار دج.

بالإضافة إلى برنامج آخر لإنجاز 1001 قاعة تدريس جديدة، للقضاء على اكتظاظ الأقسام عبر 11 بتكلفة 3.9 مليار دج.

كما أشار البيان إلى أن التفتيشية ستقف على مدى استيفاء شروط الضرورية على مستوى 426 مجمع مدرسي جديد.

وفي ذات السياق ستعمل التفتيشية على معاينة الالتزام التعليمات فيما يخص صرف 26 مليار دج في الإطعام المدرسي.

كما ستقف التفتيشية على عملية تزويد 14.656قسمًا بالمدارس الابتدائية بأجهزة التكييف التي خصص لها 3 ملايير دينار