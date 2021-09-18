تفتيش الفرقاطة الرادع رقم المتن 910 عقب  مشاركتها في فعاليات التعاون العملياتي “رايس حميدو-21”

أشرف قائد القوات البحرية، اللواء بن مداح محفوظ، اليوم السبت، على تفتيش الفرقاطة الرادع رقم المتن 910، على مستوى الأميرالية. وهذا عقب مشاركتها بفعاليات التعاون العملياتي “رايس حميدو-21” الذي نفذ بالسواحل الفرنسية والجزائرية، من 06 إلى 16 سبتمبر 2021.

وأشار بيان وزارة الدفاع، إلى أن سيناريو التمرين، تمحور حول اعتراض سفينة تقوم بنشاط غير مشروع، وتمرين للبحث والإنقاذ. للإشارة هذا التمرين تخلله توقفان بكل من مينائي الجزائر وتولون بفرنسا.

ويهدف التمرين إلى تقييم المعارف المكتسبة للوحدات المشاركة وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري بين البحريتين بمجال المراقبة والأمن البحريين.

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