تفتيش منزل الخليفي بعد اتهامات بخطف رجل أعمال جزائري

كشفت وسائل إعلام فرنسية. عن تعرض منزل رئيس نادي باريس سان جيرمان. ناصر الخليفي، للتفتيش في إطار تحقيق في اتهامات بخطف رجل أعمال فرنسي جزائري واحتجازه وتعذيبه في قطر.

وحسب ماكشفته وكالة “فرانس برس”، اليوم الخميس، فإن منزل الخليفي تعرض لتفتيش الشرطة القضائية الفرنسية في إطار تحقيق قضائي فتح نهاية شهر جانفي الماضي.

بعد أن قدّم رجل أعمال فرانكو جزائري، يدعى طيب بن عبد الرحمن، شكوى بحق ناصر الخليفي، إدعى فيها، رجل الأعمال ذو الأصول الجزائرية، أنه تعرض للتوقيف، في جانفي 2020 بقطر.

وأورد المصدر، أن بن عبدالرحمن، قال أنه إحتُجز، لمدة ستة أشهر واستجوبه رجال أمن محليون، خصوصا بشأن وثائق يملكها يمكن توريط الرئيس القطري لنادي البياسجي.

وأضاف المصدر، أن رجل الأعمال الفرانكو الجزائري بن عبد الرحمن قال إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية ثم أُذن له في نهاية المطاف بمغادرة قطر في نوفمبر 2020 بعد توقيع اتفاق سري تعهد فيه عدم كشف هذه الوثائق.