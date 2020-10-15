تفتيش منزل وزير الصحة الفرنسي

نفذت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، عمليات تفتيش في منزل ومكتب وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران.

يأتي هذا في إطار تحقيق قضائي حول إدارة أزمة فيروس كورونا في فرنسا.

ونفذت عمليات أخرى في منزل المدير العام للصحة جيروم سالومون ومسؤولة أخرى في الصحة.

وأضافت وسائل اعلامية فرنسية أن هذه العمليات تمت دون مشاكل.

وتجري التحقيقات بعد شكوى رفعت أمام محكمة عدل الجمهورية، الوحيدة المخول لها محاكمة أعمال يرتكبها أعضاء الحكومة، أثناء توليهم مهامهم.

ومنذ بدء أزمة كورونا رفعت 90 شكوى ضد وزراء أمام محكمة عدل الجمهورية.

وتم قبول تسعة منها فقط، تستهدف فيران ورئيس الوزراء السابق ادوار فيليب ووزيرة الصحة السابقة أنييس بوزان، والمتحدث السابق باسم الحكومة سيبت ندياي.