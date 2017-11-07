تفجير يستهدف محطة تلفزيونية خاصة في كابل

هزّ انفجار اليوم الثلاثاء، مبنى قناة تلفزيونية محلية وسط العاصمة الأفغانية كابل.

تعرضت المحطة التلفزيونية الخاصة في كابل لهجوم من قبل شخص مجهول دخل مبنى المحطة بعد أنّ وقع الانفجار.

من جهتها، أفادت قناة “1 تي في” المحلية، بأن إطلاقا للنار اندلع في مبنى محطة “شامشاد” التلفزيونية بعد الإنفجار.

ونقلت القناة عن موظف المحطة، شاهمات ستانيكزاي، أنه رأى عددا من زملائه قتلوا أو أصيبوا بجروح.

وأضاف أن 3 أشخاص تسللوا إلى المبنى.

وقال مصدر أمني أفغاني، أن مقاتلين يرتديان زي الشرطة دخلا المبنى بعد التفجير الانتحاري، مضيفا أن الحراس قتلوا أحدهما.

وأشار المصدر إلى أن القناة أوقفت بثها.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم من دون تقديم أي أدلة.