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أخبار الجزائر

تفحم امرأة وإختناق شخص في إحتراق مسكن ببجاية

بقلم عايدة.ع
تفحم امرأة وإختناق شخص في إحتراق مسكن ببجاية
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لقيت امرأة حتفها وأصيب شخص آخر بضيق في التنفس، جراء نشوي حريق مهول بمسكن فردي ط+1 قرية بني منصر بلدية بوجليل دائرة تزمالت بولاية بجاية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 22سا30د، من اجل اخماد حريق شب بمسكن فردي. ط+1 قرية بني منصر بلدية بوجليل دائرة تزمالت.

حيث خلف الحريق وفاة امرأة متفحمة تبلغ من العمر 40 سنة تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة شخص بضيق في التنفس يبلغ من العمر 35 سنة تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي، حسب ذات المصدر.

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