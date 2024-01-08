تفحم امرأة وإختناق شخص في إحتراق مسكن ببجاية
بقلم عايدة.ع
لقيت امرأة حتفها وأصيب شخص آخر بضيق في التنفس، جراء نشوي حريق مهول بمسكن فردي ط+1 قرية بني منصر بلدية بوجليل دائرة تزمالت بولاية بجاية.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 22سا30د، من اجل اخماد حريق شب بمسكن فردي. ط+1 قرية بني منصر بلدية بوجليل دائرة تزمالت.
حيث خلف الحريق وفاة امرأة متفحمة تبلغ من العمر 40 سنة تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة شخص بضيق في التنفس يبلغ من العمر 35 سنة تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي، حسب ذات المصدر.
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