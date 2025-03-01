تفحم ثلاثيني في حريق شاحنة لنقل المحروقات بتمنراست

توفي شخص وأصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 على بعد حوالي 35كلم إتجاه قرية اوتول، ببلدية و ادائرة تمنراست.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنتين (واحدة ذات صهريج لنقل المحروقات و أخرى ذات مقطورة). متبوع بحريق على مستوى الطريق الوطني رقم 01 على بعد حوالي 35كلم إتجاه قرية اوتول، ببلدية و ادائرة تمنراست.

حيث خلف الحادث وفاة شخص (متفحم) من جنس ذكر يبلغ من العمر 31 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة آخر تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

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