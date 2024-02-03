تفحم ثلاثيني في حريق شب بمحل تجاري بقسنطينة

لقي شخص حتفه، جراء نشوب حريق مهول داخل محل تجاري لبيع الخضراوات والفواكه بالطريق الوطني رقم 27 المكان المسمى عين بن سبع بلدية و دائرة حامة بوزيان بولاية قسنطينة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة01سا36د، من أجل إخماد حريق شب بمحل تجاري. لبيع الخضراوات والفواكه بالطريق الوطني رقم 27 المكان المسمى عين بن سبع بلدية و دائرة حامة بوزيان.

وحسب ذات الصدر خلف الحادث وفاة شخص 01 متفحم يبلغ من العمر 37 سنة. وتم نقل جثته الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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