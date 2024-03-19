تفحم شخصين في حريق كوخ بتيبازة

لقي شخصان حتفهما، جراء اندلاع حريق مهول بكوخ ببلدية بورقيقة دائرة حمر العين ولاية تيبازة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 02سا16د من أجل عملية اخماد حريق كوخ. ببلدية بورقيقة دائرة حمر العين، مشيرة أنه تم العثور على جثتين متفحمتين داخل الكوخ.

حيث تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.

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