تفحم شخص داخل سيارته بعد انقلابها في حاسي بحبح بالجلفة

لقي، صبيحة اليوم، شخص مصرعه، في حادث انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 باتجاه بلدية حاسي بحبح بالجلفة.

وأفاد مصدر “النهار”، أن إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية لحاسي بحبح، قد تدخلت بالطريق الوطني رقم 01.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “رونو سيمبول GPL”، تحمل ترقيم ولاية تيارت، أين احترقت كليا.

حسب نفس المصدر، فإن الحادث خلف وفاة سائق السيارة، بعد تفحمها كليا، ليتم بعدها التعرف على الضحية.

في حين يتم التحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني حول ملابسات الحادث الأليم.