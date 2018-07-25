تفحم شخص وإصابة 3 اخرين في حادث مرور بزرالدة في العاصمة

توفي شخص “متفحما” وأصيب 3 أخرين بجروح اليوم الاربعاء في حادث مرور وقع بالطريق الرابط بين أولاد فايت وزرالدة في العاصمة.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الثالثة زوالاعلى مستوى الطريق الرابط بين زرالدة وأولاد فايت وبالضبط بمحاذاة فندق ساميتال.

وتمثل في في انحراف سيارة عن مسارها وإنقلابها قبل أن تندلع فيها السنة اللهب.

حيث أسفرعن وفاة سائق السيارة والبالغ من العمر40 سنة متفحما، فيما أصيب 3 أشخاص أعمارهم بين12 و21 سنة الى إصابات.

وقد تم نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث، وإجلاء الجرحى لمصلحة الإستعجالات بمستشفى زرالدة.

من جهتها فتحت المصالح الأمية تحقيقا في أسباب الحادث.