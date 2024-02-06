تفحم طفلين في حريق خيمة بتمنراست

لقي طفلان حتفهما في حادث نشوب حريق على مستوى خيمة منصوبة بفناء منزل بالمكان المسمى تهقوين بلدية ودائرة تمنراست.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة22سا44د، من أجل إخماد حريق خيمة منصوبة بفناء منزل. بالمكان المسمى تهقوين بلدية ودائرة تمنراست.

حيث خلّف الحادث وفاة طفلة وطفل متفحمين يبلغان من العمر 04 و07 سنوات من نفس العائلة، تم تحويلهما الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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