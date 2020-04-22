تفحم 3000 دجاجة في حريق نشب ببيت بلاستيكي في الرويبة بالعاصمة

أخبار الجزائر
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تفحم 3000 دجاجة في حريق نشب ببيت بلاستيكي في الرويبة بالعاصمة
بقلم النهار أونلاين

تدخل صبيحة اليوم الأربعاء اعوان الحماية المدنية لوحدتي الرويبة وعين طاية، لاخماد ألسنة نيران نشبت في بيت بلاستيكي مخصص لتربية الدواجن.

وقالت مصادر مسوولة بالمديرية الجهوية للحماية المدنية بالعاصمة، بأن الحريق الذي نشب في حدود الساعة الواحدة صباحا، تسبب في تفحم ثلاثة الاف دجاجة، كانت داخل بيت بلاستيكي.

ويتواجد هذا البيت البلاستيكي، بحوش كرمية ببلدية رويبة، به مسخن مائي وعداد كهربائي.

وأكدت ذات المصادر، على أن أسباب الحربق تبقى مجهولة الى حد الساعة.

وقد سخر اعوان الحماية المدنية في تدخلهم، شاحنتي اطفاء وسيارة اسعاف واحدة.


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