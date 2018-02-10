تفحّم حارس ليلي إثر احتراق بناية بمشروع ملعب في سكيكدة

اهتزت ليلة أمس الجمعة، مدينة حمادي كرومة بسكيكدة، على وقع خبر هلاك حارس ليلي حرقا.

وحسب مصادر النهار، فإنّ الحارس توفي بعد احتراق بناية جاهزة بمشروع تجديد الملعب البلدي لبلدية حمادي كرومة بسكيكدة .

وحسب نفس المصادر، فإنّ الضحية البالغ من العمر 47 سنة عثر عليه من قبل أعوان الحماية المدنية محروقا فوق سريره بعد أن خمدت النار.

وفي الوقت التي لا تزال أسباب الحادث مبهمة، باشرت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقة لتحديدها.

وقد تمّ تسجيل خسائر مادية أيضا خلال هذا الحريق متمثلة في احتراق جرار وجرافة كانتا بالقرب من البناية.