تفحّم شخصين بعد انفجار داخل مستودع خردوات في باتنة!

شكوك حول وجود نشاط غير قانوني داخله

انتشل أعوان الحماية المدنية، أمس، جثتي شابين في بداية العشرينات من عمرهما، ويتعلق الأمر حسب مصادر محلية بكل من “م.أ” و”ت.ف”، وذلك من داخل مستودع متفحم متواجد في منطقة “عين اليابسة” بالمدخل الشمالي لبلدية “وادي الطاقة” في إقليم ولاية باتنة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن المستودع كان يحتوي لحظة وقوع حادث الانفجار مضخّات وأجهزة ريّ.

وتشير المعطيات الأولية بشأن الحادث الأليم الذي هزّ سكون المنطقة، إلى وجود شكوك حول احتمال انفجار للبارود داخل ورشة سرية في ظل انعدام ظروف السلامة.

وقد تم فتح تحقيق في الحادث وملابساته من طرف الجهات الأمنية المختصة لتبيان الحيثيات والخلفيات وظروف ما وقع، فيما جرى تحويل الضحيتين إلى الطبيب الشرعي في المستشفى لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة وتوقيتها بالضبط، في انتظار نتائج التحقيق.

يذكر أنها الحادثة الثانية من نوعها في ظرف أيام قليلة بعد تلك المسجلة في نڤاوس، أين نشب حريق في مستودع للتبن، مما أدى إلى وفاة شخص في عين المكان ووفاة رفيقه بعد أيام من مكوثه في المستشفى متأثرا بالحروق التي مسّت جسده.