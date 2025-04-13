تفريغ أزيد من 4 طن من البطاطا
بقلم عايدة.ع
قام الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، اليوم الأحد، ببرمجة عملية تفريغ كمية من مادة البطاطا مقدرة بأكثر من 4.500 طن والمخزنة على مستوى مخازن التابعة للمتعامل العمومي - الشركة الجزائرية لضبط المنتوجات الفلاحية.
حيث سيقوم المتعامل العمومي- الشركة الجزائرية لضبط المنتوجات الفلاحية بتسوقيها وهذا لتموين الأسواق الوطنية ولضمان وفرة المنتوج و ضبط الأسعار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/TPxEt