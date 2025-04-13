تفريغ أزيد من 4 طن من البطاطا

قام الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، اليوم الأحد، ببرمجة عملية تفريغ كمية من مادة البطاطا مقدرة بأكثر من 4.500 طن والمخزنة على مستوى مخازن التابعة للمتعامل العمومي - الشركة الجزائرية لضبط المنتوجات الفلاحية.

حيث سيقوم المتعامل العمومي- الشركة الجزائرية لضبط المنتوجات الفلاحية بتسوقيها وهذا لتموين الأسواق الوطنية ولضمان وفرة المنتوج و ضبط الأسعار.

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