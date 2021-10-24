تفريغ البطاطا المخزّنة في الأسواق عبر 14 ولاية

شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم ( onilev). في ثالث عملية تفريغ لمادة البطاطا من المخازن وضخها في أسواق الجملة والأسواق الجوارية.

وحسب بيان للديوان، فإن العملية إنطلقت اليوم من 14 ولاية وبمساهمة 30 متعامل مخزّن متعاقد مع الديوان.وستشهد توزيع كميات كبيرة من البطاطا تكفي لتغطية إحتياجات الطلب المتزايد على البطاطا. مضيفا أن الديوان باشر تموين السوق في 7 اكتوبر من الشهر الجاري. وستستمر طيلة فترة الفراغ الممتدة إلى واخر شهر نوفمبر الداخل وبسعر 50 دينار للكلغ.

وستشهد في مرحلتها الثالثة تفريغ مخازن ولايات الجزائر، البليدة، تيبازة، المدية، بومرداس، البويرة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر، مستغانم، سعيدة، سكيكدة والطارف، ومنها ستتوسع لتشمل تسويق المنتوج عبر اسواق الجملة والأسواق الجوارية الموزعة على كافة ربوع الوطن. إضافة إلى تموين العديد من نقاط البيع المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

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