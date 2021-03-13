“تفريغ ثاني مخزون للبطاطا والسعر سينخفض إلى أقل من 50 دينارا”

سيستمر على مدار 10 أيام، محمد خروبي لـ”النهار”:

ارتفاع سعر الدجاج راجع إلى ارتفاع الأعلاف في السوق الدولية

الانطلاق في جني منتوج الثوم وسعره لن يتعدى 150 دينار للكيلوغرام

انطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، في العملية الثانية من تفريغ المادة واسعة الاستهلاك “البطاطا”، لتستمر على مدار عشرة أيام كاملة، من أجل ضمان استقرار سعرها إلى ما دون الخمسين دينارا للكيلوغرام الواحد.

وقال مدير الديوان الوطني للخضر واللحوم، محمد خروبي، في اتصال بـ “النهار”، إنه وبعد عملية التفريغ الأولى لمادة البطاطا، والتي شملت ثلاثة آلاف طن، فإن ثاني عملية تفريغ انطلقت، أمس السبت، وستتم تدريجيا لتستمر على مدار عشرة أيام كاملة، حسب احتياجات السوق، وأكد على أن عملية التفريغ هذه، ترافقها عملية رقابة دائمة للسوق للتأكد من الوفرة ومراقبة السعر خاصة، حتى يكون في متناول الجميع، “أول عملية تفريغ ساهمت في تخفيض السعر إلى خمسين دينارا، وننتظر انخفاضه أكثر مستقبلا بعد انطلاق العملية الثانية”، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، تزامنت مع انطلاق موسم الجني في ولاية الوادي، في انتظار دخول موسم الجني المبكر على مستوى ولايتي مستغانم وسكيكدة، موضحا بالقول:”لدينا مخزون كافٍ من مادة البطاطا موزع على أربعة وثلاثين متعاملا، قادر على المساهمة في استقرار السوق كمية وسعرا”.

وبالنسبة لمادة الثوم الجاف التي عرفت هي الأخرى التهابا في السعر، كشف محمد خروبي، عن تموين السوق بألف وخمسمائة طن من الكميات المخزّنة، وقال إن أسعارها تتراوح حاليا بين ٦٠٠ و ٨٠٠ دينار حسب النوعية، أما فيما يتعلق بنفس المنتوج الذي يخضع لعملية جني في الفترة الحالية، فإن سعره – حسب مدير الديوان الوطني للخضر واللحوم -، يتراوح بين ستين ومائة وخمسين دينار للكيلوغرام الواحد، مؤكدا هنا على أن الجزائر توقفت عن استيراده منذ سنتين، وأن ما يتم تسويقه هو عبارة عن منتوج محلي.

وبخصوص ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء إلى ما بين ثلاثمائة وثلاثين وثلاثمائة وستين دينار للكيلوغرام الواحد، قال إن ذلك راجع إلى ارتفاع سعر الأعلاف في السوق الدولية من “صوجا” وذرى.