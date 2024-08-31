تفريغ شحنة الفيول الجزائري بلبنان يوم الإثنين

أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم السبت، أنه سيتم بعد ظهر الإثنين المقبل، الشروع في تفريغ الناقلة الجزائرية المحملة بالفيول الضروري لتوليد الكهرباء في لبنان.

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الانتهاء من كل التحضيرات اللوجستية والفنية في منشآت النفط بميناء طرابلس، للشروع في تفريغ الناقلة الجزائرية المحملة بالفيول.

وجددت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، ترحيبها بهذه الهبة الجزائرية، وكررت شكرها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هذه المبادرة الكريمة لتأكيد وقوف الجزائر الدائم إلى جانب لبنان في أزماته، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة.

ولفت البيان، إلى أن هذه العملية تأتي دحضا لكل الشائعات المغرضة والأخبار المشبوهة المتداولة.

وأكدت الوزارة أنها أتمت كل التحضيرات اللوجستية والفنية في منشآت النفط في طرابلس، من تنظيف خزانات نفط وبنى تحتية بحرية.

مشيرة إلى أنها قد أعطت الإذن بتفريغ الباخرة في الخزانات، إلا أن إرتفاع أمواج البحر. حال حتى الساعة دون دخول الباخرة وإفراغ الحمولة.

وتابعت الوزارة، أن الفرق البحرية أكدت أنه من المقرر دخول الناقلة يوم الإثنين عند الساعة العاشرة صباحا. على أن يبدأ تفريغ الفيول في الخزانات إبتداء من الساعة الثانية بعد الظهر. وتستمر عملية التفريغ مدة 48 ساعة.

وختاما، جددت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية شكرها للجزائر، رئيسا، وحكومة، وشعبا. لوقوفها إلى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة والحساسة.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين توخي الحذر من المصطادين في المياه العكرة.

كما أكدت أنها على تواصل يومي ومستدام مع وزارة الطاقة والمناجم بالجزائر، بما يحمي مصالح الشعبين الشقيقين. ويساهم في تنمية علاقاتهما المميزة، ومستقبلهما المشترك.