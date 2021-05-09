تفريغ مخازن البطاطا في أسواق الجملة تحسبا لعيد الفطر المبارك

شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، اليوم الأحد، في خامس عملية لتفريغ مخازن البطاطا.

وحسب بيان للديوان، فقد تم ضخ هذه الكميات من البطاطا في أسواق الجملة ونقاط البيع المعتمدة المنتشرة عبر تراب الوطن.

وجاءت العملية بالتعاون مع 09 متعاملين مخزنين شملت 06 ولايات “الجزائر، بومرداس، عين الدفلى، المدية، البويرة وغليزان”.

كما ستشهد العملية ضخ كميات إضافية من البطاطا تماشيا واحتياجات السوق من هذه المادة واسعة الإستهلاك.

وأضاف الديوان، أن هذا الإجراء جاء بسبب لمواجهة إرتفاع الأسعار وكبح شجع المضاربين، من خلال تموين أسواق الجملة بشكل إستباقي بالكميات اللازمة من البطاطا.

وذلك خصوصا في أيام عيد الفطر المبارك وإقتراب عودة نشاط المطاعم بعد التوقف الذي شهدته خلال رمضان.